أخبار الأهلي اليوم | فحص كورونا للاعبين، وصدمة عبد الفتاح عسيري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ...

نجم وسط الأهلي يُعلن إصابته بفيروس كورونا

صدمة جديدة لاستعدادات الأهلي لاستئناف الدوري السعودي. التفاصيل هنا

الأهلي يُجري فحوصات "فيروس كورونا" للاعبيه

خضع لاعبو النادي الأهلي يوم أمس السبت للفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحات الطبية"، وذلك تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية التي توقفت الأسبوع الماضي بعد عودتها بيوم واحد.

ويهدف النادي للتأكد من سلام اللاعبين جميعًا من فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

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إعلامي يُلمح لانتقال عبد الفتاح عسيري للهلال

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز الهشبول الكثير من الجدل مساء أمس حين ألمح بتغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إلى انتقال نجم الأهلي "عبد الفتاح عسيري" إلى الهلال، خاصة في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في يناير 2021.

عسيري ✈️🌙 — عبدالعزيز الهشبول (@azizalhashbool) June 27, 2020

لجنة الاحتراف بصدد الإعلان عن تعديلات في لائحة الوسطاء

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعديلات جديدة ستُصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة بلائحة الوسطاء، أبرزها ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم إبرامه عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على حصة كلٍ منهما.