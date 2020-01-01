أخبار الأهلي اليوم | المسيليم يكشف شرطه لتجديد عقده

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 8 مايو 2020 ...

الأهلي ينتظر الدفعة الأخيرة من "الراعي" لسداد مستحقات اللاعبين

ينتظر النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، الجزء المتبقي من الدفعة الأخيرة من الأموال لدى الراعي الرئيسي للراقي، لإنعاش خزينة النادي في ظل الظروف الصعبة. التفاصيل هنا

الأهلي يُفاضل بين ثلاث مدن لإقامة معسكر داخلي

بدأت إدارة الأهلي بالتنسيق مع المدرب فلادان ميلويفيتش الإعداد لإقامة معسكر داخلي للفريق لإعداده لاستئناف الدوري السعودي، ويُفاضل النادي بين ثلاث مدن سعودية بعد تعذر السفر إلى أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورُشحت مدن أبها والطائف والباحة لإقامة المعسكر خاصة لتمتعها بأجواء باردة في هذا التوقيت من العام، وتتصدر الطائف خيارات الأهلي نظرًا لقربها من مدينة جدة وكذلك بسبب وجود مدينة الملك فهد الرياضية ذات المزايا المناسبة لإقامة المعسكر.

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ياسر المسيليم يُحدد شرط تجديد عقده مع الأهلي

اشترط ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من عقده السابق قبل تجديد عقده مع النادي، وأشارت صحيفة الوطن السعودية أن اللاعب لديه 4 دفعات مالية مستحقة عن عقده السابق منذ عام 2017.

وأوضحت الوطن أن المسيليم الذي دخل الفترة الحرة من عقده الأسبوع الماضي لديه رغبة كاملة في تجديد عقده مع الأهلي، لكن الأمر مرتبط برغبة النادي وتسديد مستحقاته المالية المتأخرة وإلا سيتجه لخيارات أخرى.

الشباب ينفي نيته التعاقد مع يوسف بلايلي

نفت صحيفة الشرق الأوسط دخول نادي الشباب السعودي في مفاوضات مع جناح الأهلي يوسف بلايلي لضمه قبل انطلاق الموسم القادم من الدوري السعودي.