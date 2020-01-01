الأهلي يُحدد موعدًا مبدئيًا لاستئناف التدريبات

الفريق السعودي رسم خطة العودة للنشاط

أوضحت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية أن الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي السعودي حددا موعدًا مبدئيًا لاستئناف التدريبات الجماعية للاعبين والمتوقفة حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي توقف في مارس الماضي وقبل 8 جولات من نهايته، ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.

وتتحدث التقارير الصحفية عن تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين شهر أغسطس القادم موعدًا لاستئناف الدوري السعودي حال تم إقرار ذلك من الحكومة السعودية.

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الرياضية أفادت أن النادي الأهلي قرر أن تكون عودة اللاعبين للتدريبات في الربع الأول من يوليو القادم، لكنهم ينتظرون تحديد موعد عودة النشاط الكروي رسميًا من جانب اتحاد كرة القدم لرسم ملامح خطة العودة.