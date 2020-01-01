وليد الفراج: شرط وحيد لاستئناف الدوري السعودي

الموعد المبدئي المقترح لعودة النشاط هو الـ20 من أغسطس القادم

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج أن استئناف النشاط الكروي السعودي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لن يحدث سوى في حالة واحدة.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد حدد الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل الـ20 من أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا لاستئنافه مع وجود أحاديث عن إمكانية تقديم الموعد إلى 5-6 أغسطس القادم في ظل المعطيات الإيجابية حول قرب انتهاء الإجراءات الخاصة في البلاد.

تلك الإمكانية تم التقليل منها فيما بعد نتيجة ظروف الطيران وعودة الأجانب الصعبة، مع ارتفاع وتيرة الحديث عن احتمال إلغاء الموسم تمامًا نتيجة عدة عوامل أبرزها تعليق الرحلات الجوية وأجواء الطقس الحارة في يوليو وأغسطس.

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الإعلامي وليد الفراج تحدث عن الأمر موضحًا أنه إن لم يتم استئناف التدريبات الجماعية للأندية قبل الأول من يوليو القادم، سيكون من الصعب جدًا استئناف الدوري السعودي خاصة مع حاجة الأندية لستة أسابيع على الأقل من الإعداد قبل انطلاق المباريات وإلا سيتعرض لاعبوها للإصابات.

مضيفًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "إ ذا لم تبدأ الأندية في تدريباتها قبل 1 يوليو حتى يتم عودة المباريات الرسمية في منتصف أغسطس فإن استكمال الدوري المعلق في آخر 8 جولات منه سيكون محل شك. الأندية تحتاج 6 اسابيع للإعداد حتى لا تحدث إصابات كثيرة مع عودة المباريات، أعتقد خلال أيام قليلة سنعرف خارطة الموسم المقبل".

الفراج تطرق كذلك إلى الموضوع الجدلي في الإعلام والشارع الكروي السعودي والمتعلق بعدد البطولات الخاصة بكل نادٍ من الأندية السعودية خاصة الكبار، إذ انتقد تمامًا هذا الأمر مطالبًا الجهات الرسمية بحسمه.

لايمكن ان يستمر جدل عدد البطولات في بلادنا بهذا الشكل المخجل، انه جدل عقيم ، ولن يتوقف طالما المؤسسات الرياضية الرسمية تخشي اعلان موقفها الرسمي ، نعم على اتحاد كرة القدم ان يقوم بواجبه وعلى وزارة الرياضة ان تمارس دورها في تسريع اصدار القائمة الرسمية للمسابقات الرياضية السعودية . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) June 2, 2020

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.