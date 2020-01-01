وزير الرياضة السعودي يكشف عن عرض إسباني للاعب الأهلي

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أعلن الأمير عبد العزيز من تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن وجود عرض إسباني للاعب النادي الأهلي فراس الغامدي والذي كان أحد اللاعبين المشاركين في برنامج ابتعاث المواهب.

تصريحات الوزير السعودي جاءت ضمن حديثه للحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة على تويتر مساء أمس، والذي أشاد خلاله ببرنامج ابتعاث المواهب السعودية إلى إسبانيا والذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة السعودية (وزارة الرياضة حاليًا) العام الماضي.

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إذ قال "برنامج ابتعاث المواهب مفيد ويهدف للتطوير على كافة الأصعدة، بما يعود للنفع على الكرة السعودية. البرنامج ضم 40 لاعبًا سعوديًا تقريبًا أرسلوا إلى أكاديمية تدريب في أوروبا تضم العديد من المدربين والفنيين المميزين في أوروبا، وقد خضعوا لبرامج تدريبية ممتازة ومكثفة، ولعبوا أكثر من 30 مباراة وسجلوا 52 هدفًا خلال خمسة أشهر".

أضاف "من ثمار برنامج ابتعاث المواهب حصول فراس الغامدي لاعب الأهلي على عرض رسمي من نادي خيمناستيك الإسباني، ولو تم انتقال هذا اللاعب سيكون لدينا لاعب تخرج من ذلك البرنامج ولعب في نادٍ أوروبي".