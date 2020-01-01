الحفاظ على السومة وجناح جديد .. ماذا يحتاج الأهلي في الموسم الجديد؟

الأهلي يطمح لموسم أفضل

لم يحظ النادي الأهلي السعودي بموسم جيد في 2019-2020، إذ اكتفى بالمركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وخرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه النصر.

الفريق الجداوي وإدارته برئاسة عبد الإله مؤمنة يطمح لتحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم الذي سينطلق الأسبوع المقبل، ولذا لابد من دعم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين القادرين على سد الثغرات وتحسين جودة الفريق فنيًا وبدنيًا.

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الأهلي نجح في ضم حسن القيد وطلال عبسي من الشباب والتعاون، وتعاقد مع صانع الألعاب إدريس فتوحي من الفيحاء ولاعب وسط بفنيكا "ليوبومير فيسا" بجانب الجناح الروماني ألكساندرو ميتريتسا، لكنه بحاجة للمزيد.

ما الذي يحتاجه الأهلي من صفقات ليدخل الموسم القادم بقوة ويستطيع تحقيق أهدافه؟ نستعرض معًا ..

1- الحفاظ على عمر السومة أو تعويضه بمهاجم قوي

أعلن عمر السومة رغبته بالرحيل عن الأهلي لغياب الاستقرار عن الفريق وخلوه من اللاعبين المميزين القادرين على دعمه لتحقيق النتائج المرجوة، وتُحاول الإدارة حاليًا إقناع "العقيد" بالبقاء خاصة لقيمته الكبيرة داخل الملعب وغرفة تغيير الملابس.

الخطوة الأهم لدى إدارة الراقي هي ضمان بقاء السومة للموسم الجديد، خاصة أن تعويضه لن يكون سهلًا أبدًا في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

الخطوة التالية أمام الإدارة ستكون العمل بقوة لتعويضه بمهاجم قوي ممتاز حال صمم السوري على قراره ورحل بالفعل.

2- مهاجم محلي بديل

سواء بقي السومة أو رحل وتعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي آخر، فالفريق بحاجة لمهاجم محلي بديل يُعوض غياب المهاجم الأول إن حدث.

الأهلي لا يمتلك حاليًا سوى مهند عسيري وعثمان الحاج "الرنقي" كمهاجمين بديلين، ومع كامل التقدير لخبرة الأول وحيوية الثاني إلا أنهما أقل من تعويض السومة إن غاب طويلًا عن الفريق، وقد ظهر خلال المواسم الأخيرة مدى تأثر الأهلي سلبًا حال غياب هدافه التاريخي.

3- قلب دفاع أجنبي

دفاع الأهلي دُعم هذا الصيف بضم طلال عبسي من التعاون، والفريق لديه عناصر جيدة في قلب الدفاع، لكن مازال هناك حاجة لقلب دفاع ذو جودة أفضل من جميع الموجودين، مدافع أجنبي يساعد رفاقه المحليين ويرفع من مستواهم.

المطلوب مهاجم يمتلك السرعة والقدرة على بناء اللعب لأن جميع مدافعي الأهلي لا يجيدون هذا الدور، وكما نرى كل كبار الدوري السعودي يمتلكون ذلك المدافع الأجنبي القوي مثل جانج هيون سو ومايكون بيريرا وبرونو أوفيني.

4- ظهير أيمن

الجانب الأيسر في الدفاع أموره جيدة بتواجد لوكاس ليما، لكن الجانب الأيمن يحتاج إلى دعم خاصة لو رحل بالفعل سعيد المولد.

عبد الله حسون ويزيد البكر يؤديان جيدًا، لكن المنافسة على الألقاب ومقارعة الهلال والنصر وكبار آسيا يتطلب وجود ظهير أيمن أفضل وأقوى.

5- جناح يُعوض الراحلين