الأهلي يستأنف ضد قرار "قضية دجانيني" أمام المحكمة الرياضية

الأهلي خسر القضية في فيفا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة قرر تقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضده في قضية مهاجمه دجانيني تفاريس.

الفريق الجداوي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي عام 2018 مقابل ما يزيد عن 10 ملايين يورو تُدفع على 3 أقساط، ولكن النادي لم يُسدد سوى قيمة القسط الأول من الصفقة وهو ما جعل النادي البائع يتجه للفيفا.

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وأصدر فيفا حُكمه بإلزام الأهلي بتسديد مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة في صفقة انتقال دجانيني بجانب مبلغ 745 ألف دولار غرامة تأخير.

وقد تحدث دانتي إليزالدي رئيس النادي المكسيكي لصحيفة الرياضية معربًا عن دهشته من تأخر الأهلي في تسديد الدفعات المستحقة عليه في صفقة دجانيني.

مضيفًا "هزمنا الأهلي في فيفا، وسنهزمه في كاس، لكنَّ القضية ما زالت معلَّقة هناك. نطالب بجميع المبالغ المتأخرة، إضافة إلى ما يُقدَّر بـ 10% من قيمة المبالغ المتأخرة".

"الأهلي تأخر 5 أشهر في تسديد الدفعة الثانية المستحقة من يناير الماضي، وبعدها تأخر أيضًا في تسديد الدفعة الثالثة المقدرة بـ3.75 مليون دولار والمستحقة منذ يوليو الماضي".