الحسم المتصاعد .. وسيلة الأهلي للضغط على دجانيني

أزمة كبيرة في النادي الجداوي

مازالت أزمة المهاجم دجانيني تفاريس مستمرة مع ناديه الأهلي السعودي ، وقد لجأت الإدارة لسلاح جديد بهدف الضغط على مهاجم الرأس الأخضر.

دجانيني كان قد امتنع عن العودة إلى السعودية رغم انتهاء الحظر الجوي في بلاده، وقد هدد ووكيله بفسخ عقده مع النادي اعتراضًا منه على خصم 50% من راتبه خلال الأشهر التي شهدت توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وتتمسك إدارة الأهلي بموقفها الرافض لمطالب دجانيني، مع تأكيدها أنها سددت جميع رواتب اللاعب باستثناء الشهر الأخير، وهو ما ينطبق على كافة لاعبي الفريق.

وقد أمهل الأهلي لاعبه الأسبوع الماضي سبعة أيام للوصول إلى جدة والانخراط في التدريبات الجماعية وإلا ستُطبق عليه الأنظمة واللوائح الخاصة باللاعبين المحترفين قبل أن يتم فسخ عقده وشكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الإدارة الأهلاوية بقيادة عبد الإله مؤمنة بدأت في استخدام ورقة جديدة للضغط على دجانيني وإعادته إلى جدة بعد انتهاء المهلة الأخيرة، وهي الحسم المتصاعد من راتبه الشهري.