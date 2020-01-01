قانوني: استئناف الأهلي في قضية "دجانيني" مجرد شراء للوقت

الأهلي خسر القضية في فيفا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة تقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضده في قضية مهاجمه دجانيني تفاريس، لكن أحمد الأمير المختص بالقانون الرياضي والإدارة الرياضية وصف الأمر بأنه مجرد شراء للوقت.

الفريق الجداوي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي عام 2018 مقابل ما يزيد عن 10 ملايين يورو تُدفع على 3 أقساط، ولكن النادي لم يُسدد سوى قيمة القسط الأول من الصفقة وهو ما جعل النادي البائع يتجه للفيفا.

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وأصدر فيفا حُكمه بإلزام الأهلي بتسديد مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة في صفقة انتقال دجانيني بجانب مبلغ 745 ألف دولار غرامة تأخير.

الأمير الحاصل على ماجستير في القانون الرياضي صدم آمال الأهلي في الحصول على حُكم أفضل من المحكمة الدولية الرياضية، موضحًا أن النادي معرض لخسارة المزيد من الأموال بزيادة قيمة الغرامة المالية وتحمل تكاليف المحامي.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "استئناف الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات الدولية بسبب تأخر دفع المستحقات ما هو الا شراء لبعض الوقت".

تابع "وبالرغم من ذلك فان ذلك الشراء للوقت سوف يكون مكلفًا ماديًا وسوف تضاف غرامات تأخير وكذلك أتعاب المحاماة من قبل كاس وبذلك سوف ترتفع الغرامة الى تقريبًا 1.1 مليون دولار".