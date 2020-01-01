صحيفة: عبد الفتاح عسيري يرفض عرض الأهلي الأخير للتجديد ويُبلغه برحيله

مسلسل تجديد عقد النجم السعودي مازال مستمرًا

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن عبد الفتاح عسيري رفض العرض الأخير المقدم له من إدارة ناديه الأهلي السعودي لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير 2021.

تجديد عقد اللاعب الدولي السعودي أصبح مسلسلًا طويلًا ومرهقًا لإدارة الأهلي وجماهير الفريق، بعد الرفض المتكرر من اللاعب لكافة العروض والحديث بقوة في الإعلام عن مفاوضات جدية مع ناديي الهلال والنصر.

صحيفة عكاظ أوضحت أن النادي الأهلي قدم عرضًا جديدًا وأخيرًا يتضمن توقيع اللاعب على عقد جديد مقابل حصوله على 6.5 مليون ريال سعودي سنويًا، مع تسليمه مبلغ 5 ملايين ريال سعودي مقدمًا من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

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وأضافت عكاظ أن صاحب الـ26 عامًا رفض ذلك العرض وأبلغ إدارة الفريق الجداوي أنه لن يستمر مع الفريق، ويبقى السؤال الآن حول توقيت رحيله وإن كان عقب نهاية عقده في يناير القادم أو بنهاية الموسم الجاري.

الناقد الرياضي عبد الله المالكي كان قد قال خلال برنامج الحصاد الرياضي على قناة سبورت 24 السعودية أن عسيري أبلغ إدارة الأهلي أن لديه عرضًا من أحد الأندية يتضمن حصوله على 8 ملايين ريال سعودي سنويًا بجانب فيلا سكنية وسيارة، وأنه لن يُجدد عقده مع الفريق إلا بالحصول على نفس تلك المزايا.

صحيفة عكاظ نفسها كانت قد نشرت تقريرًا لها يوم أمس أكدت خلاله أن نادي النصر السعودي قدم لعسيري عرضًا للتوقيع له لمدة ثلاث سنوات مقابل 20 مليون ريال سعودي بجانب فيلا وسيارة فاخرة.