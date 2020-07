النصر يتوصل لاتفاق مع الأهلي حول عسيري ويُقيده آسيويًا

السوري عمر السومة نجم الأهلي 🗣️ العقيد في أغسطس الماضي، يؤكد على إخلاصه وبقائه في الراقي بعد تردد أنباء عن رحيله من الفريق على سبيل الإعارة. 💚😉 #الأهلي #الدوري_السعودي_للمحترفين #الراقي #منتخب_سوريا #العقيد_السومة #العقيد_عمر_السومه #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #أقوال_الإثنين

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Jul 27, 2020 at 4:02am PDT