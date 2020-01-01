كم عدد الأندية التي تحمل اسم الأهلي في الوطن العربي؟

إذا بحثت في الدوريات العربية من المحيط للخليج ستجد العديد من الأندية التي تحمل اسم الأهلي، فكم عدد هذه الأندية؟ وما هي الأشهر بينهما؟

في عالم كرة القدم هناك العديد من المتشابهات منذ بدايتها، وهذا التشابه يسافر عبر البلدان ويصل حتى إلى أسماء الأندية، فعلى سبيل المثال إذا كنت من عشاق الدوري الإسباني، فبالتأكيد أنت تعلم الكثير عن نادي برشلونة، لكن هل تعلم أنه ليس الوحيد في العالم الذي يحمل هذا الاسم، فهناك فريق آخر في الإكوادور يحمل نفس الاسم، بل حتى أن شعاره مشتق من شعار الكتلان.

الأمر متواجد أيضًا في الوطن العربي، فمن المحيط للخليج ستجد تشابه أسماء كبير، فمثلاً في الدوري السعودي يتواجد فريق الهلال الذي يعتبره البعض الأقوى عربيًا في الوقت الحالي، وهناك أيضًا الهلال السوداني وهلال القدس.

لكن أكثر الأسماء شيوعًا في الوطن العربي هو الأهلي ، وستجده في جميع الدوريات تقريبًا الدوري المصري والإماراتي والقطري والسعودي وغيرهم، بل في بعض الأحيان يتواجد أكثر من فريق بهذا الاسم في نفس البلد.

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كم عدد الأندية التي تحمل اسم الأهلي في الوطن العربي؟

هناك الكثير من الأندية التي تسمى بالأهلي في الوطن العربي، ويصل على عددها إلى حوالي 30 ناديًا.

في مصر سنجد النادي الأهلي الأشهر على الإطلاق، وسنجد أهلي مطروح وأهلي دمنهور وأهلي فرسكور، وفي السعودية سنجد أهلي جدة ، وفي الإمارات هناك شباب الأهلي دبي ، والذي هو اندماج بين 3 أندية الشباب والأهلي ودبي.

في الدوري القطري ينافس الأهلي القطري، وفي الدوري البحريني كذلك، وتعد فلسطين هي البلد التي بها أكثر عدد من الأندية تحمل الاسم الشهير.

أندية الأهلي في الوطن العربي:

النادي البلد الأهلي مصر أهلي مطروح مصر أهلي دمنهور مصر أهلي فرسكور مصر أهلي جدة السعودية أهلي بلاطة فلسطين أهلي غزة فلسطين أهلي الخليل فلسطين أهلي النصيرات فلسطين أهلي دورا فلسطين أهلي قليقلة فلسطين شباب الأهلي دبي الإمارات الأهلي البحريني البحرين الأهلي القطري قطر أهلي سداب عمان أهلي بني غازي ليبيا أهلي طرابلس ليبيا أهلي ود مدني السودان أهلي الخرطوم السودان أهلي شندي السودان أهلي عطبرة السودان أهلي برج بوعريج الجزائر أهلي صيدا لبنان الأهلي الأردني الأردن أهلي صفاقس تونس أهلي صنعاء اليمن أهلي تعز اليمن أهلي الحديدة اليمن أهلي الغيل اليمن

النادي الأهلي المصري

الأهلي المصري هو الأشهر على الإطلاق من حاملي هذا الاسم، وهو الأقدم بينهم حيث تأسس في 1907.

كان صاحب الفكرة في تأسيس النادي الأهلي عمر لطفي بك، ورغب في تأسيسه بعد إنشاء نادي طلبة الدراسات العليا الذي كان هدفه سياسي في المقام الأول، فتفطن إلى فكرة تأسيس نادٍ موازي يمارسوا فيه الرياضة، وتأسست بالفعل القلعة الحمراء في 24 أبريل 1907.

كم عدد بطولات الأهلي المصري طوال تاريخه؟

كان الأهلي سبيل لمواجهة الاحتلال الإنجليزي في مصر، ففي عام 1917 إبان الحرب العالمية الأولى بدأ في مواجهة الفرق العسكرية التي أسستها بريطانيا في مصر.

حصل الأهلي المصري على أكثر من 100 بطولة طوال تاريخه، وهو البطل التاريخي للدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري على المستوى المحلي، حيث فاز بالدوري 41 مرة، وبالكأس 36 مرة وبالسوبر 11 مرة.

على الصعيد الأفريقي يعد الأهلي هو البطل التاريخي لدوريي أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، كما أنه الأكثر فوزًا بكأس السوبر الإفريقية برصيد 6 مرات، وهو أكثر من فاز بكأس الكؤوس الأفريقية التي ألغيت برصيد 4 مرات.

الأهلي السعودي

في السعودية يسمونه الراقي والإمبراطور وقلعة الكؤوس، إنه الأهلي السعودي أو كما يعرف بأهلي جدة نسبةً للمدينة التي يقع بها.

هو أحد أكبر الأندية في المملكة وأحد أقدمها أيضًا، تأسس في 17 مارس 1937، وهو الفريق الوحيد الذي حقق الثلاثية التاريخية الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد، كان ذلك في عام 2016.

يمتلك الأهلي السعودي أقدم أكاديمية لكرة القدم في السعودية، تأسست عام 2005 وبعد ذلك عقدت شراكة مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

أهلي جدة هو البطل التاريخي لكأس خادم الحرمين، حيث فاز بالبطولة 13 مرة، كما أنه يمتلك 3 ألقاب من الدوري السعودي ولقب وحيد من السوبر السعودي، وعلى الصعيد العربي فاز بدوري أبطال العرب مرة واحدة، وكأس الخليج العربي 3 مرات، وقاريًا وصل لنهائي دوري أبطال آسيا مرتين لكنه لم ينجح في رفع الكأس.