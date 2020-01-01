فيديو | أبها يصدم الأهلي ويُهدد تأهله لدوري أبطال آسيا 2021

خسارة جديدة للأهلي

خسر النادي الأهلي نقطته السابعة في مبارياته الثلاثة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك بسقوطه الصادم والقاتل أمام أبها بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ30 من البطولة.

الفريق الجداوي كان قد خسر أمام ضمك وتعادل مع الشباب في آخر جولتين من الدوري السعودي، ولذا كان مطالبًا بالفوز اليوم ليحسم تمامًا حصوله على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

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وسجل التونسي سعد بقير هدف أبها الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ32 من الشوط الأول وأهدر الفريق بعدها عددًا جيدًا من الفرص، وبعد كفاح من الأهلي للعودة نجح عبد الله حسون في استغلال تمريرة حسين عبد الغني العرضية وإحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ79.

وفيما بحث الأهلي عن هدف الفوز، نجح بقير من جديد في خطف هدف الفوز القاتل عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بمتابعة لتمريرة صالح العباس العرضية من هجمة مرتدة سريعة.