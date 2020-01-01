هدف الأهلي يتسبب في إحالة كريم حسن شحاتة للتحقيق في الزمالك
أعلن الزمالك تحويل المذيع في قناة النادي "كريم حسن شحاتة" للتحقيق بسبب حديثه الإيجابي عن هدف الأهلي المصري ضد بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري ، والذي أثار الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي المصري.
الأهلي نجح في تحقيق فوزه الـ12 على التوالي وبنسبة 100% من مبارياته في الدوري المصري بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام بيراميدز، وقد اعترض لاعبو الأخير كثيرًا وطالبوا بإلغاء الهدف لوجود كرتين في الملعب لحظة تنفيذ الفريق الأحمر للركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف.
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ودافع عدد من الحكام عن قرار الحكم إبراهيم نور الدين احتساب الهدف وأيدوه تمامًا، وأحدهم كان أحمد الشناوي الذي استضافه كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك.
وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأبيض أن الرئيس مرتضى منصور قرر إحالة كريم شحاتة للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي ضد بيراميدز، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين ناديين ليس له علاقة بها.
وأضاف بيان النادي "أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اعتذر عن الظهور في البرنامج الليلة اعتراضًا على ما قاله المذيع نجل أسطورة الزمالك "حسن شحاتة" لأنها قناة الزمالك وليست قناة الأهلي مع كامل الاحترام للنادي الأهلي".