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لويس سييرا يوضح للاعبي الاتحاد طريقة مواجهة الأهلي

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إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع سييرا من جديد، وأقالت المدير الفني سلافين بيليتش بسبب سوء نتائج الفريق مؤخراً
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت أول تدريب للمدير الفني التشيلي لويس سييرا في قيادة نادي الاتحاد نيته في  أجراء تغييرات طفيفة على قائمته الأساسية التي سيستعين بها في المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي.

وكشفت التقارير أن سييرا يستهدف تعزيز خطوطه الخلفية ومحاولة مباغتة المنافس بهجمات مرتدة سريعة من خلال تعزيز خط المقدمة بوجود الثنائي فهد المولد و جاري رودريجز على الأطراف.

وشهدت تدريبات العميد حرص إدارة نادي الاتحاد على مساندة العمل الفني من خلال وجودها وتحفيز اللاعبين على الظهور بصورة مغايرة ابتداء من لقاء الأهلي.

إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع سييرا من جديد، واقالت المدير الفني سلافين بيليتش بسبب سوء نتائج الفريق مؤخراً.

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يُذكر أن سييرا قد إلى تعزيز الجانب النفسي والمعنوي للاعبين من خلال اجتماعات متواصلة عقدها مع اللاعبين بشكل جماعي ومنفرد طوال اليومين الماضيين، هدف من خلالها إلى تحفيزهم ووضع الثقة في الجميع بإمكانية الخروج من هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية ابتداء من لقاء الديربي أمام المنافس التقليدي الأهلي.

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