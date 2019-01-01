لويس سييرا يوضح للاعبي الاتحاد طريقة مواجهة الأهلي

إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع سييرا من جديد، وأقالت المدير الفني سلافين بيليتش بسبب سوء نتائج الفريق مؤخراً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت أول تدريب للمدير الفني التشيلي لويس سييرا في قيادة نادي الاتحاد نيته في أجراء تغييرات طفيفة على قائمته الأساسية التي سيستعين بها في المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي.

وكشفت التقارير أن سييرا يستهدف تعزيز خطوطه الخلفية ومحاولة مباغتة المنافس بهجمات مرتدة سريعة من خلال تعزيز خط المقدمة بوجود الثنائي فهد المولد و جاري رودريجز على الأطراف.

وشهدت تدريبات العميد حرص إدارة نادي الاتحاد على مساندة العمل الفني من خلال وجودها وتحفيز اللاعبين على الظهور بصورة مغايرة ابتداء من لقاء الأهلي.

يا هلا بديربي جدة🔥🔥، وقمة منتظرة بين #الشباب و #النصر، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.🚀 pic.twitter.com/s2AFoeHzHg — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع سييرا من جديد، واقالت المدير الفني سلافين بيليتش بسبب سوء نتائج الفريق مؤخراً.

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يُذكر أن سييرا قد إلى تعزيز الجانب النفسي والمعنوي للاعبين من خلال اجتماعات متواصلة عقدها مع اللاعبين بشكل جماعي ومنفرد طوال اليومين الماضيين، هدف من خلالها إلى تحفيزهم ووضع الثقة في الجميع بإمكانية الخروج من هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية ابتداء من لقاء الديربي أمام المنافس التقليدي الأهلي.