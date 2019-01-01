الإصابات تضرب الاتحاد قبل مباراة الأهلي في ديربي جدة

الاتحاد يواجه الأهلي في مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الــ22

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سيخوض المدير الفني التشيلي لويس سييرا مباراة نادي الاتحاد السعودي اليوم أمام النادي بموقف حرج جداً بسبب غياب بعض اللاعبين.

الاتحاد يواجه الأهلي في مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الــ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت التقارير عن تأكد غياب 4 لاعبين أساسين عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرضوا لها مؤخراً.

جدة كذا ــــ؟ـــــ وبحر pic.twitter.com/wuqARxmHie — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

ومن المنتظر غياب الرباعي مروان داكوستا وسيكو سانوجو وجاري رودريجيز وعبدالعزيز البيشي، عن مباراة الفريق اليوم.

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وتسببت هذه الغيابات في حيرة المدير الفني الذي يبحث عن تجهيز البديل الأمثل للتواجد في هذه المباراة الهامة.

يُذكر أن العميد الاتحادي لم يُحقق الفوز سوى في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 12مباراة، مما وضعه في موقف حرج جداً أمام جماهيره.