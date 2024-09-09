لا تجعلوا الأهلي "كبش فداء" .. سيناريو قمة الهلال ينهي أزمة الرابطة دون نقل مباراة الاتحاد

الأزمة تتواصل و"التعنت" سيد الموقف..

الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وكافة الحلول صعبة، في صراع بين ناديي الأهلي والاتحاد على الأحق بخوض مباراته المُقبلة، على ملعب الجوهرة المشعة، الأول سيلعب مواجهة آسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني، والثاني سيواجه الوحدة في دوري روشن السعودي.

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إقامة المباراتين في موعدهما، على ملعب الجوهرة، سيتسبب في أزمة للأهلي آسيويًا، لأن الاتحاد سيخوض مواجهة الوحدة، قبله بـ24 ساعة، ولائحة الاتحاد الآسيوي تشترط استلام الملعب قبل 48 ساعة من موعد المواجهة، لوضع الإعلانات وغيرها من الأمور التنظيمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسم موقفه، وأعلن عن رفض نقل مباراة الأهلي أو تغيير موعدها، فيما تنص المادة 14.5.1 من لائحة البطولة، على أنه في حال فشل النادي المضيف تسليم الملعب للأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، فإنه سيُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار، كما يجوز للجنة الانضباط والأخلاق فرض عقوبات إضافية وفق تقديرها، طبقًا للمادة 14.5.2.

الواقع يقول إن الأهلي ليس مخطئًا، بعد أن كشف عن الموقف بالكامل في بيان رسمي، قال فيه إن لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين أصدرت الرخصة الآسيوية للنادي بتاريخ 15 مايو الماضي، بعد استيفاء كافة المتطلبات، التي من خلالها تتم مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبناءً على المرجعية، والتواصل مع الاتحاد السعودي، تم الإعلان عن كافة المواعيد والملاعب لمباريات البطولة الجديدة، وتحديد ملعب الجوهرة المشعة لاستضافة لقاءات الأهلي الآسيوية، ما يعني أحقيته بخوض مواجهة بيرسبوليس في 16 سبتمبر على هذا الملعب.

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الاتحاد أيضًا قرر التمسك بحقوقه، واستند إلى إعلان الرابطة بتحديد موعد ومكان إقامة مباراته أمام الوحدة، في 15 سبتمبر، على ملعب الجوهرة، بل وسارع لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد المكلّف، لتأمين إقامة المباراة دون أي تغيير، بطرح التذاكر، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من قِبل الجماهير الاتحادية.

السؤال هو: هل سيُسمح للأهلي بتعرض لعقوبات آسيوية قد لا تقتصر على غرامة الـ10 آلاف دولار فقط، بسبب خطأ إداري يقع على عاتق لجنة المسابقات في الرابطة؟ خاصة وأن اللائحة تشترط مخاطبة الاتحاد الآسيوي بوجود عذر يستلزم نقل مباراة الأهلي إلى ملعب آخر، علمًا بأن إقامة مباراة الاتحاد قبل 24 ساعة من مواجهة بيرسبوليس، لا يُعد عذرًا يقبله الاتحاد القاري.

الأزمة تكمن أيضًا، في عدم خروج مسؤول من قِبل الرابطة لتوضيح الحقائق، أو كشف ملابسات أزمة الناديين، في ملعب الجوهرة المشعة، الأمر الذي يزيد من الغموض حول مصير الواقعة، خاصة بعدما أكد الاتحاد الآسيوي أن مباراة الأهلي لن تشهد أي تغيير، سواءً في الموعد أو الملعب.

وإذا عدنا إلى النسخة الماضية في دوري روشن، فقد رأينا موقفًا مشابهًا، حيث قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل موعد مباراة العين الإماراتي والهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية، وبناءً عليه، اتخذت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي، قرارًا بنقل مباراة الأهلي والهلال من 19 أبريل إلى 6 مايو الماضي، وسط اعتراضات من قِبل النادي الأهلي الذي أصدر بيانًا رسميًا - وقتها - أنذر فيها الرابطة من إحداث خلل في عدالة المنافسة، إلا أن المباراة في النهاية أقيمت في موعدها الجديد.

وطبقًا لذلك، فإنه لا سبيل للرابطة سوى بتغيير موعد مباراة الاتحاد والوحدة، مهما كانت العواقب، خاصة بعدما تم طرح التذاكر وأقبل ما يزيد عن 40 ألف مشجع على شرائها للتواجد في ملعب الجوهرة المشعة، ليصبح الحل الوحيد هو الابتعاد عن المساحة الزمنية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي لاستلام ملعب الجوهرة المشعة، خاصة وأن إقامة المباراة يوم 13 سبتمبر بدلًا من 15، سيُنهي تلك الأزمة.