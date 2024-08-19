المحاولات متواصلة وموقف مانشستر يونايتد يتضح .. برينتفورد يرد على عرض الأهلي لضم إيفان توني

تطورات ملفتة في صفقة الأهلي المنتظرة

كشفت إذاعة "بي بي سي" الإنجليزية عن رد نادي برينتفورد على عرض الأهلي السعودي للتعاقد مع مهاجمه إيفان توني، والمطلوب كذلك من عدة أندية إنجليزية أبرزها آرسنال وتشيلسي.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث قيل أن الأهلي قدم له عرضًا ضخمًا يتضمن منحه 18 مليون يورو سنويًا ضمن عقد يمتد لـ3 مواسم، وقد عزز توماس فرانك المدير الفني للنادي الإنجليزي أخبار رحيله باستبعاده من مواجهة كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي معللًا ذلك بانشغال اللاعب بأخبار الانتقالات.

إذاعة BBC أفادت أن برينتفورد رفض عرضًا مقدمًا من الأهلي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، فيما قال فرانك بعد المباراة أمام كريستال بالاس أن رحيل توني ليس قريبًا، لكنه استدرك في تصريحات متأخرة للإذاعة الإنجليزية بالإشارة إلى أن انتقاله ليس سوى مسألة وقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن محاولات الأهلي متواصلة لإقناع صاحب الـ28 عامًا بالمشروع السعودي، مشيرة إلى أن ناديه لا يُمانع بيعه وقد منح الأندية المهتمة الإذن للحديث معه.

الإعلامي التركي إكرم كونور أوضح عبر منصة إكس أن مانشستر يونايتد ليس ضمن الأندية المهتمة باللاعب الدولي الإنجليزي، مشيرًا إلى أن ممثليه حاليًا في مفاوضات مع الأهلي ومؤكدًا أن برينتفورد سيضطر أخيرًا لتقليل طلباته المالية المرتفعة لقبول التخلي عنه.

يُشار إلى أن النجم الإنجليزي مرتبط بعقد مع ناديه حتى يونيو 2025، وقد خاض مع الفريق، منذ انضم له صيف 2020، 141 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 23 آخرين.