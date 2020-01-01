سيد عبد الحفيظ يجيب .. هل يغيب أجايي وياسر إبراهيم عن لقاء إنبي للإيقاف؟

موقف حمدي فتحي من المشاركة في يد فايلر

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، موقف ثنائي الفريق ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي.

المارد الأحمر يستعد لاستئناف مبارياته بالدوري المصري الممتاز، بملاقاة إنبي، في التاسع من أغسطس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

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وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف الثنائي لمدة مباراتين، على إثر أحداث الشغب التي شهدها لقاء القمة أمام الزمالك، بكأس السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات بشهر فبراير الماضي.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "عقوبة أجايي وياسر انتهت، والأول يحق له المشاركة أمام إنبي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، أما الثاني فيغيب للإصابة فقط".

ياسر إبراهيم كان قد تعرض لإصابة بالكاحل خلال مواجهة الجونة الودية، في إطار استعدادات الفريقين لعودة المباريات الرسمية.

وفي الإطار نفسه، أكد مدير الكرة جاهزية حمدي فتحي؛ لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مواجهة الفريقين البترولي، من الناحية البدنية والطبية.

وقال: "جاهزية حمدي فتحي مؤكدة بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، مشاركته تتوقف فقط على رؤية الجهاز الفني".

وكان فتحي قد عانى خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الفحوصات الأخيرة أثبتت تماثله للشفاء.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 49 نقطة، أما إنبي فيأتي بالمركز السابع بـ25 نقطة.