أخبار الأهلي اليوم | السومة يختار أجمل أهدافه، والتعاقد مع طبيب بطل أفريقيا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السومة: فخور بأني هداف أفضل دوري في آسيا، وذلك أجمل أهدافي

أبدى عمر السومة مهاجم الأهلي سعادته البالغة وفخره الكبير بإنجاز الوصول لصدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي بالتساوي مع ناصر الشمراني برصيد 126 هدفًا.

وقال السومة عقب تحقيقه هذا الإنجاز بهدفه مساء أمس ضد الفيصلي "فخور جدًا بأن أصبح هداف أفضل دوري في قارة آسيا وأحد أفضل الدوريات العالمية، فخور بنفسي وبجميع من ساعدني خاصة جمهور الأهلي وعائلتي وأصدقائي، وطموحي مازال متواصلًا لأصل إلى أبعد نقطة ممكنة".

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أضاف حول أجمل أهدافه "هدف "الباكوورد" أمام الاتحاد هو الأجمل، فيما أفضل لحظاتي كانت لحظات التتويج بالدوري أمام الهلال".

الأهلي يتعاقد مع طبيب سميه المصري

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الأهلي تعاقد مع الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي في الأهلي المصري، مشيرة إلى أن الطبيب المصري تقدم باستقالته من منصبه في النادي القاهري عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت المصادر أن خالد محمود في طريقه إلى جدة للاتفاق على التفاصيل النهائية وبدء مهمته مع الأهلي.

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