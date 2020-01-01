أخبار الأهلي اليوم | موقف الحربي .. واقتراب التجديد للسومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يتصدر والنصر يعاني .. ما هو ترتيب أقوى هجوم في الدوري السعودي؟

كالعادة لم يخيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آمال الجماهير في المتعة والإثارة في الموسم الحالي 2020/2021، من تقديم قوة منافسة ومفاجآت عدة بعد مرور 8 جولات فقط.

ولكن، من الأقوى تهديفيًا في الموسم الحالي بعد مرور 8 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟.. وهذا ما سنرصده لكم خلال التقرير التالي: " شاهد الترتيب "

المزيد من الفرق

بعد عودته .. السومة يقود هجوم الأهلي أمام العين

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن السوري عمر السومة، سيقود هجوم فريقه الأهلي أمام العين، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

السومة عاد إلى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي تعرض له اللاعب مؤخرًا.

حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد عقد الحربي

كشف صالح اليامي، وكيل أعمال يوسف الحربي، لاعب فريق النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول المفاوضات مع اللاعب، من أجل تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية، إلى أن اليامي رفض التعليق على مستقبل الحربي، نظرًا لارتباطه بعقد مع الأهلي حاليًا.

الأهلي يقترب من التجديد مع عمر السومة

أكدت تقارير صحفية، على أن الأهلي اقترب من حسم ملف تجديد عقد السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن الأهلي توصل لاتفاق مع السومة لتجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.