مجدي عبد الغني يفتح النار على مجلس الأهلي بسبب فتحي ووليد سليمان

عضو اتحاد الكرة السابق يصف لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بـ"العويجة"

شن مجدي عبد الغني؛ نجم الأهلي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هجومًا حادًا على لجنة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستنكرًا دورها في التفاوض مع الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان، لتجديد عقديهما.

سليمان كان قد وقع على تجديد عقده حتى نهاية موسم 2021-2022، أما فتحي فرفض مواصلة مسيرته بالقلعة الحمراء رغم تقديم لجنة التخطيط عرضًا ماليًا كبيرًا.

وقال عبد الغني، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب": "لم يتحدث أحد عن أسباب اختيار فتحي اللعب ببيراميدز وعن رحيله عن الأهلي وأن هذا هو الاحتراف، لم يعد يفهم أحد معنى الاحتراف، وفتحي قيمة كبيرة في كرة القدم، وأي شخص لن يقاوم مغريات الأموال، ليس لاعبين فقط بل مسؤولين أيضًا".

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وأضاف: "لكن في الوقت نفسه الرقم الذي عرضه الأهلي على فتحي للتجديد كبير للغاية، ولا يصح أن يُعرض على لاعب في هذا العمر، كان الأفضل أن يترك اللاعب ليرحل وألا يعرض عليه الحصول على 12 مليون جنيه في عام وهو لاعب في نهاية مشواره، لأن الأهلي نادٍ كبير ولديه قطاع ناشئين مميز".

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عضو اتحاد الكرة السابق تابع: "انظروا إلى لاعبي أوروبا، عندما يكونوا في نهاية مشوارهم تتركهم الأندية الكبيرة لإنهاء مسيرتهم في أندية الخليج، ووقتها يحصلوا على ما يريدونه من أموال، لكن لم نر لاعب استمر طوال حياته في ريال مدريد، وعلى سبيل المثال لامبارد رحل عن تشيلسي وذهب للعب في مانشستر سيتي، ثم عاد لتدريب البلوز، إنما أحمد فتحي يقولون أنه لن يدخل القلعة الحمراء مرة أخرى".

واستطرد: "من يديرون الكرة في مصر لا يعرفون معنى الاحتراف، أين الخيانة في موقف أحمد فتحي؟، هو فقط بحث عن مصلحته، وهذا هو الاحتراف، ولن يقدر أحد على محو تاريخه من الأهلي".

وواصل: "الأهلي عرض على فتحي، وهو لاعب في نهاية مشواره، 12 مليون في موسم واحد أي 24 في موسمين، ونادٍ آخر عرض على اللاعب 48 جنيه، هل تريدونه أن يبقى في الأهلي؟، والغريب أنه كان يحصل الموسم الماضي على 4 مليون جنيه، حرام هذه الأموال التي يوزعها الأهلي على لاعبين في مواسمها الأخيرة، كيف يحصل وليد سليمان على 11 مليون بالموسم ويتشرط ألا يحصل أي لاعب آخر على راتب أعلى منه؟، هذه هي لجنة الكرة؟، هذه لجنة كرة عويجة".

نجم القلعة الحمراء الأسبق أكمل: "إذا كانت تُخرج اللجنة هذه الأموال من جيوبها، فلن تدفع هذه المبالغ، إنما هي أموال الجمعية العمومية، والجمعية لا تفهم في كرة القدم، حرام هذه الأموال في لاعبين تخطوا منتصف الثلاثينات، فمتى سيتم الاستعانة بالناشئين، ولماذا يتم صرف كل هذه الأموال على قطاع الناشئين إذا كنت ستحتفظ بلاعبيك حتى أواخر الثلاثينات؟".

واختتم: "هناك من يقول مجدي عبد الغني يكره الأهلي، لكنني أتحدث بما يرضي الله، فلجنة الكرة بالأهلي لا تعرف معنى الاحتراف، كيف تفكرون؟ وما هذا السفه؟، وأخاطب مسؤولي الدولة لمحاسبة من يهدر المال العام، لأن الاستمرار بهذا الوضع لن تبقى كرة قدم في مصر".