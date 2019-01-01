رباعي الأهلي يواصلون التأهيل استعدادًا للعودة من الإصابة

أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي ومحمد نجيب يواصلون التأهيل استعدادًا للعودة من الإصابات التي يعاني منها كل منهم والمشاركة بالمباريات مع الأهلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

واصل رباعي الأهلي المصاب أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي ومحمد نجيب التأهيل البدني استعدادًا للعودة من الإصابات التي يعاني منها كلٍ منهم مؤخرًا.

يأتي هذا ضمن مران الفريق الذي يقام اليوم الجمعة على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية مع زملائهم.

وكان أحمد فتحي قد عانى من إصابة في العضلة الأمامية كان قد تعرض لها للمرة الثانية على التوالي قبل أسابيع وبعد عودته من إصابة سابقة مباشرة.

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أما أحمد حمودي فيعاني من إصابة في كاحل القدم وأزارو لديه إصابة أيضًا في العضلة الضامة ومن المنتظر عودته قريبًا للفريق، بينما أجرى نجيب عملية جراحية سابقة في غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي على ملعب بتروسبورت والتي تقام ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري المصري مساء غدًا السبت.

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جدير بالذكر أن الأهلي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 18 مباراة خلف الزمالك الأول صاحب الـ 48 نقطة من 19 لقاء وبيراميدز صاحب الـ 45 نقطة من 22 لقاء.