الأندية تستعد لعودة الدوري السعودي بدورة مصغرة في يوليو

"أبها" قد تحتضن بطولة تدريبية مصغرة في شهر يوليو

كشفت تقارير صحفية مُقربة من المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التخطيط لإقامة دورة ودية قبل عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن مدينة "أبها" قد تحتضن بطولة تدريبية مصغرة في شهر يوليو المُقبل، وذلك للأندية والمنتخبات التي ستُجري معسكراتها في مدينة "عسير".

ويأتي هذا المقترح من قبل البعض لإقامة هذه الدورة من أجل الترتيب لعودة بطولة الدوري السعودي للمحترفين دور الدرجة الأولى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة قد تشهد تواجد أندية، الاتفاق، المنتخب السعودي للشباب، وكذلك بعض الأندية التي ستُقيم معسكراتها هناك.

كما من المنتظر أن تُقيم لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكرًا داخليًا لحكام بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، في مدينة أبها لمدة 12 يومًا، قبل عودة المسابقة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت عن مواعيد عودة مسابقات الكرة السعودية مُجددًا وبشكل رسمي، عقب موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي.

وتستكمل مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 2019\2020 بداية من يوم 4 أغسطس المُقبل، على أن تنتهي المسابقة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.