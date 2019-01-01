الاتحاد صاحب الانجاز - تاريخ مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

تاريخًا كبيرًا من محاولات الفوز بهذه البطولة القارية بعد تغيير أسمها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دوري أبطال آسيا أهم البطولات القارية في رياضة كرة القدم على مستوى الأندية في القارة الصفراء، وهي بطولة تُقام بشكل سنوي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1967 لأفضل أندية كرة القدم في آسيا.

قبل عام 2003 كانت تسمى رسمياً بطولة الأندية الآسيوية، وفي العادة يشار إليها إعلامياً وجماهيرياً باسم كأس آسيا.

وكانت تُلعب في أدوارها الأولى بنظام خروج المغلوب وفي أدوارها النهائية بنظام التجمع والاستضافة ما عدا بعض المواسم.

وشهدت البطولة تقلبات كثيرة حيث مرت بنسخ مختلفة ومسميات مختلفة، بدأت البطولة تتوسع في سنة 2000، حيث تم زيادة عدد الفرق عام 2003 وتحولت إلى مسماها الحالي (دوري أبطال آسيا) بعد أن دمجت البطولة مع بطولة كأس الكؤوس الآسيوية وبطولة كأس السوبر الآسيوي في بطولة واحدة.

الأندية السعودية تمتلك حضورًا كبيرًا في هذه البطولة، حيث تُشارك مؤخرًا بثلاثة مقاعد ونصف، ودائما ما نُشاهد خلال السنوات الأخيرة تواجد 4 فرق سعودية في دور المجموعات بالبطولة.

وتمتلك الأندية السعودية تاريخًا كبيرًا من محاولات الفوز بهذه البطولة القارية بعد تغيير أسمها، حيث لم ينجح سوى نادي الاتحاد في تحقيقها بنظامها الجديد.

وعلى الرغم من تأهل الأندية السعودي في أكثر من مرة إلى مباراة النهائي، إلا أن الفوز كان حليف أندية شرق آسيا، التي تُسيطر على اللقب خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

النادي أفضل انجاز الاتحاد السعودي الفوز بالبطولة (2004 - 2005) الهلال السعودي وصيف البطولة (2014 - 2017) الأهلي السعودي وصيف البطولة (2012) الشباب السعودي نصف النهائي النصر السعودي دور الـ16 الاتفاق السعودي دور الـ16 الفتح السعودي دور المجموعات التعاون السعودي دور المجموعات

مواجهات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

تواجه الاتحاد والشّباب عام 2009 في دوري أبطال آسيا دور الـ16 انتهى بفوز العميد بهدفين لهدف في جدة.

التقى الهلال بالاتحاد عام 2011 ببطولة دوري ابطال اسيا دور الـ16 وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة ٣-١ .

وفي عام 2012 التقى الاتحاد و الأهلي ذهاباً و إياباً في نصف النهائي و انتهى بفوز الاتحاد ذهاباً بهدف دون رد وفوز الأهلي إيابًا بهدفين دون رد.

كانت آخر اللقاءات بين الاتحاد و الشّباب في دور الـ16 و انتهى اللقاءين بفوز الاتحاد ذهاباً بهدف دون رد و انتهى لقاء الاياب بنتيجة ٣-١.