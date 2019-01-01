الأمير علي بن الحسين يكشف عن احتجاز أنس بني ياسين في إيران

كان لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران

أعلن سمو الأمير علي بن الحسين إن لاعب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم أنس بني ياسين محتجز حاليًا في إيران، بعد أن ذهب للاحتراف هناك.

الأمير علي غرد عبر حسابه على تويتر: “أنس مثل الابن لي، هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لنادي هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.

وكان لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة ضغط كبير على النادي الإيراني من أجل السماح للاعب بالرحيل والعودة إلى بلاده الأردن مُجددًا.

وبدأ بني ياسين (30 عاماً)، مسيرته الكروية مع فريق العربي، ولعب كذلك للحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.

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وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرائد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي، ويقبل على خوض خامس تجربة احترافية خارجية مع فولاذ.