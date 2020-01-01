الأموال تعوق فلامنجو عن شراء جابيجول

هل يعود جابيجول إلى إنتر أم يظل في فلامنجو؟

يسعى نادي فلامنجو البرازيلي إلى شراء مهاجمه الحالي والمعار إلى إنتر جابيجول بشكل نهائي بعد نجاحه في فترة الإعارة.

وقدم جابيجول موسمًا مميزًا 34 هدفًا في 43 مباراة لفلامنجو قاده فيه للفوز بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبارتادوريس والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الوقت الحالي، ذكرت سكاي إيطاليا أن رغبة الفريق البرازيلي تكمن في التعاقد مع المهاجم الشاب بشكل نهائي بعد فترة الإعارة المميزة.

وأكد ماركوس براز نائب رئيس نادي فلامنجو خلال مؤتمر صحفي أن إدارة النادي عقدت اجتماعًا مع إداريي النيراتزوري من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وحسب سكاي فإن الأزمة حاليًا مادية، فاللاعب مرحب بالبقاء في البرازيل والنادي يريد التعاقد معه ولكن المتطالبات المادية لإنتر تبدو مرتفعة بالنسبة لفلامنجو.

وتبقى الفجوة بين عرض فلامنجو ومطالب إنتر حوالي من 4 إلى 5 ملايين يورو وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة لميزانية النادي البرازيلي حتى وإن لم يكن كذلك بالنسبة لكبار أوروبا.

ويريد فلامنجو دفع 18 مليون يورو بالإضافة إلى 20% من رسوم أي بيع مستقبلي للاعب، بينما يطالب إنتر بـ 22 مليون يورو على الأقل للموافقة على الصفقة.

جابيجول ليس هدفًا لتشيلسي ووست هام

يذكر أن جابيجول قد فشل مع إنتر في تجربته القصيرة ليرحل إلى سانتوس ثم فلامنجو على سبيل الإعارة، قبل أن ينفجر المهاجم البرازيلي من جديد في بلاده.