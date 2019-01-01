الأفريقي: الأمن وافق على حضور 40 ألف مشجع أمام الإسماعيلي

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النادي الأفريقي التونسي اليوم الأربعاء عن موافقة السلطات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع للمباراة المرتقبة ضد الإسماعيلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق التونسي مباراة حاسمة أمام الفريق المصري الذي فقد كل فرصه في التأهل لربع النهائي، إذ يتصدر النادي الرياضي القسطنطيني ترتيب المجموعة بـ10 نقاط يليه مازيمبي بـ8 نقاط ثم الأفريقي بـ7 وأخيرًا لم يجمع الإسماعيلي سوى نقطتين.

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ويحتاج الأفريقي للفوز في مباراة السبت القادم على الملعب الأولمبي برادس لضمان تأهله لدور الـ8 من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع مازيمبي مع النادي الرياضي القسطنطيني.

يُذكر أن الأفريقي كان قد هزم الإسماعيلي على ملعبه في مصر بهدفين مقابل هدف واحد، وقد شهد اللقاء أحداث شغب من جماهير أصحاب الملعب مما أدى لإيقافه واتخاذ الاتحاد الأفريقي قرارًا بإقصاء الفريق المصري من البطولة قبل أن يتراجع ويُعيده من جديد، وقد احتسبت المباراة لصالح الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف.