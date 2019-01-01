الأرقام تكشف - الاتحاد يتفوق على جميع فرق غرب آسيا

تمكن من خطف نقاط المباراة في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسجيل هدف قاتل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي اتحاد جدة السعودي فوزاً مثيراً مساء أمس على حساب لوكوموتيف الأوزبكي في منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

الاتحاد تمكن من خطف نقاط المباراة في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسجيل هدف قاتل ليفوز الفريق بنتيجة 3\2 ويصل إلى النقطة السادسة.

الأرقام على الصعيد القاري تُنصف نادي الاتحاد بشكل كبير، حيث يتربع الفريق على قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في مجموعات غرب آسيا.

⚽️هدافو الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم :



4⃣ فهد المولد "الاتحاد"

4⃣ جوليانو "النصر"

2⃣ جوميز "الهلال"

2⃣ ناصر الشمراني "الاتحاد"

2⃣ عمر السومة "الأهلي"



(📸: @ittihad)#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/TY5Wsaw6lg — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

الاتحاد بعد فوز على الفريق الأوزبكي رفع رصيده إلى 9 أهداف، بفارق 3 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهم الزوراء العراقي والنصر السعودي والوحدة الإماراتي بالإضافة للدحيل وذوهب آهن.

جوليانو : الانضمام للنصر حرمني من تحقيق حلمي

وفي الإطار نفسه تربع فهد المولد مهاجم الاتحاد على هدافي مجموعات غرب آسيا برصيد 4 أهداف، وحل وصيفاً لهداف البطولة بشكل عام خلف الإيطالي جراتسيانو بيلي لاعب فريق شاندونج لونينج الصيني الذي يتربع على الصدارة برصيد 6 أهداف.

يُذكر أن تفوق نادي الاتحاد على الصعيد القاري يختلف بشكل كبير عن المعاناة التي يعشيها الفريق محليًان حيث يحتل المركز الـ13 في ترتيب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.