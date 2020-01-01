الأردني أدهم مخادمة يقود مواجهة السد القطري والعين الإماراتي

تُقام المباراة بين السد ونظيره العين في السادسة وخمسة دقائق، يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على استاد هزاع بن زايد

كشف نادي السد القطري عن مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بطائرة خاصة في السادسة مساء غدًا الأحد إلى مدينة العين الاماراتية، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي، في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2020.

وتُقام المباراة بين السد ونظيره العين في السادسة وخمسة دقائق، يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على استاد هزاع بن زايد ملعب الفريق العيناوي.

قائمة "عيال الذيب" قبل المباراة تشهد غياب سالم الهاجري وعلي أسد وحسن الهيدوس للإصابة، فيما لن يلعب عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح بسبب الإيقاف، واللاعب المكسيكي ماركو فابيان بسبب عدم قيده في القائمة الآسيوية.

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وفي الإطار نفسه، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيناتها لحكام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2020.

ويتكون طاقم حكام المباراة من الأردني أدهم مخادمة حكم ساحة، وأحمد مؤنس مساعد أول، ومحمد البكار مساعد ثان، وأحمد يعقوب حكم رابع، وسيكون مراقب المباراة محمد سيف الدين أبو بكر من ماليزيا، وشينج هان مراقب الحكام من هونج كونج.

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يذكر أن الفريق السداوي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل 2 \ 2 مع النصر السعودي في الجولة الأولى، ثم الفوز على سيباهان الإيراني في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة.