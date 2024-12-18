"كنت على مقاعد البدلاء وقتها" .. إيميليانو مارتينيز يسخر من نفسه بسبب هدف السعودية أمام الأرجنتين بمونديال 2022!

حارس الأرجنتين يتحدث عن هدف السعودية في مرماه

سخر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني من نفسه، وذلك بشأن الهدف الذي تلقاه من السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وكانت السعودية قد حققت انتصارًا تاريخيًا أمام الأرجنتين، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس العالم قطر 2022، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر المركز الإعلامي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فيديو للاعبي التانجو وهم يتذكرون أبرز اللحظات في كأس العالم 2022، حيث بدأ الأمر بالحديث عن مباراة السعودية التي خسروها.

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وحينما جاء الحديث على هدف السعودية بمرمى الأرجنتين، قال الحارس مارتينيز: "يبدو أنني كنت على مقاعد البدلاء وقتها".

ورد زميله لاوتارو مارتينيز عليه قائلًا: "لا .. لقد لعبت في تلك المباراة"، ليرد ديبو ضاحكًا: "هل لعبت؟ ربما كنت على مقاعد البدلاء ولم أرك".

وتوجت الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر، في مثل هذا اليوم منذ عامين، حيث يحتفل الأرجنتينيون بتلك الذكرى.