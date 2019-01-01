الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يدخل ضمن خيارات الهلال

مدرب شباب الأهلي قدم موسمًا رائعًا مع النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ نادي الهلال السعودي البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المُقبل بعد نهاية دور المدير الفني البرازيلي شاموسكا الذي عمل بشكل مؤقت مع الفريق.

التقارير كشفت عن دخول مدرب شباب الاهلي الاماراتي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على ضمن أولوياته لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش بسبب سوء النتائج وتعاقدت مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بنفيكا.

"الأهلي قدم لنا مشروع غير حقيقي وقيل لنا أن الأهلي مستقر ماليًّا وإداريًّا، وسنحارب من أجل اللقب، لكنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث" 🗣️



وكيل دجانيني تفاريس : اللاعب يرغب في الرحيل بسبب الوعود الزائفة 🗨️ pic.twitter.com/cmRNA4tz1p — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 24, 2019

مدرب شباب الأهلي قدم موسمًا رائعًا مع النادي وحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

يُذكر أن عقد المدرب الأرجنتيني الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأن هناك شرطاً جزائيًا ثلاثة شهور من الراتب في حال رغبته الرحيل عن النادي.

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كشف لاعب نادي الهلال نواف العابد حقيقة ما يتردد بشأن معاناته من إصابة مزمنة، تمنعه من اللعب بشكل مستمر.