الأحمدي: كنا نستحق التعادل أمام الأهلي ولكن لم نوفق أمام المرمى

الأهلي يحسم ديربي جدة أمام الاتحاد

تحدث كريم الأحمدي، لاعب وسط اتحاد جدة، على الهزيمة أمام الأهلي في الديربي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال الأحمدي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كان بإمكاننا أن ننهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، ولكن لم نوفق في الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "لم نركز جيدًا في الشوط الأول ونستطيع أن نفوز في أي مباراة ونخسر أي مباراة هذه مشكلة لدينا يجب معالجتها خلال الفترة المقبلة".

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وتابع الأحمدي: "نعمل في التدريبات بقوة من أجل العودة بشكل قوي ومميز ولكن لم نوفق في تحقيق الفوز، فزنا على الشباب والتعاون ولكن تراجعت النتائج مرة واحدة في الفترة الأخيرة وكنا نسير بشكل جيد".

وتراجعت نتائج الاتحاد في الفترة الأخيرة، مع سييرا الذي تمت إقالته ومن بعده المدرب المؤقت العبدلي، ليزيد أوجاع العميد.