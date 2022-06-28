"الآن يجب رحيل إدارة فهد بن نافل عن الهلال"

إدارة ابن نافل حققت عديد البطولات، لكن هناك من يطلب برحيلها!

في عز فرحة الهلاليين بتتويج فريقهم بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالب الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان برحيل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، مؤكدًا أنه لم يعد لديها شيء لتحققه.

الزعيم بطلًا للمرة الـ18:

الأزرق توج بالأمس بطلًا، بعدما حقق الفوز أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من الموسم.

وتفوق الزعيم بفارق نقطتين على الاتحاد؛ صاحب الوصافة، والذي ظل منفردًا بصدارة جدول الترتيب لأشهر عديدة، لكنه خسرها في الجولة الـ28، ليتمكن الهلال من الحفاظ عليها للنهاية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينجح بها الهلال في تحقيق اللقب المحلي للمرة الثالثة على التوالي، إذ لم يفعل هذا الإنجاز من قبل سوى ناديي الاتحاد والشباب فقط.

ماذا قال الفريان عن إدارة ابن نافل؟

الإعلامي الرياضي يرى أنه على فهد بن نافل أن يمنح الفرصة لغيره من رجال الهلال، كي يواصلوا المشوار ويحققوا الإنجازات، كونه حقق كافة البطولات المتاحة خلال فترة رئاسته.

وكتب الفريان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اتمني ان يعطى الفرصه لشخصيات هلاليه كبيره الفرصه لخدمة الهلال. شكرا ادارة الهلال عملت كل شي".

وأضاف: "تغادر وانت رافع راسك وتضع بصمه لن ينساها التاريخ الرياضي ولا الجماهير دوري ثلاث مرات اسيا كاس الملك كاس العالم انديه لعبت فيه وش بقى".

اتمني ان يعطئ الفرصه لشخصيات هلاليه كبيره الفرصه لخدمة الهلال. شكرا ادارة الهلال عملت كل شي تغادر وانت رافع راسك وتضع بصمه لن ينساها التاريخ الرياضي ولا الجماهير دوري ثلاث مرات اسيا كاس الملك كاس العالم انديه لعبت فيه وش بقئ — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 28, 2022

ما هي الإنجازات التي تحققت في عهد فهد بن نافل؟

ابن نافل تولى رئاسة الزعيم في يونيو 2019، ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته بنهاية الموسم المقبل.

وخلال فترته، حقق الهلال عديد البطولات المحلية والقارية، إذ توج بطلًا لدوري أبطال آسيا مرتين، وثلاث مرات الدوري السعودي، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

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