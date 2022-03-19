أكمل المباراة بعد أن فقد سنته وسجل هدفًا .. تورييرا بطلًا ضد إنتر!

تعرض النجم الأوروجوياني لوكاس تورييرا لاعب فريق فيورنتينا لضربة قوية في مواجهة إنتر بالجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

الضربة التي تعرض لها تورييرا تسببت في فقدانه لواحدة من الأسنان الأمامية في صف أسنانه العلوي، بالرغم من ذلك لم يغادر أرض الملعب.

تورييرا شارك أساسيًا في المواجهة التي أقيمت على أرض إنتر ووسط جماهيره وسجل الهدف الأول في المواجهة بالدقيقة الـ 50 من عمرها.