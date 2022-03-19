أكمل المباراة بعد أن فقد سنته وسجل هدفًا .. تورييرا بطلًا ضد إنتر!
تعرض النجم الأوروجوياني لوكاس تورييرا لاعب فريق فيورنتينا لضربة قوية في مواجهة إنتر بالجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.
الضربة التي تعرض لها تورييرا تسببت في فقدانه لواحدة من الأسنان الأمامية في صف أسنانه العلوي، بالرغم من ذلك لم يغادر أرض الملعب.
تورييرا شارك أساسيًا في المواجهة التي أقيمت على أرض إنتر ووسط جماهيره وسجل الهدف الأول في المواجهة بالدقيقة الـ 50 من عمرها.
اختيارات المحررين
وبعد أن تعرض للإصابة أكد على قدرته على استكمال المباراة، وأكملها بالفعل بقطنة في الفم لمنع النزيف، عقب أن سلم سنته لأحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق.
النجم الأوروجوياني ذهب لمواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة ليحتفل بما قدمه خلال المباراة وليتفاخر بعدم خروجه عقب إصابته في الفم.
وكانت المواجهة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تعادل دينزل دومفريس لإنتر في الدقيقة الـ 55 من عمر المواجهة.
إنتر وصل للنقطة رقم 60 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة رقم 47 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.