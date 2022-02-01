أكثر من مجرد صفقة .. برشلونة يمنح أوباميانج إنجازًا تاريخيًا

يقترب بير أوبامايانج، لاعب آرسنال، الحالي من تحقيق إنجازًا لا يتكرر كثيرًا في كرة القدم، في حال انضمامه إلى برشلونة، إذ سيعد من لاعبين قلائل شاركوا في الخمس دوريات الأوروبية الكبرى.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن المهاجم الجابوني وقع على عقد انضمامه إلى برشلونة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من الفريق الإسباني على الصفقة ومن المنتظر أن يحدث هذا خلال الساعات القادمة.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مسيرته في الدوري الإيطالي مع ميلان، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة للدوري الفرنسي مع ديجون ثم ليل وموناكو وسانت إيتيان في صفقة دائمة، وفي يوليو 2013 انتقل أوباميانج من سانت إيتيان إلى بوروسيا دورتموند الألماني حيث تألق وظهر نجمه في سيجنال إيدونا بارك، ومنه انتقل إلى آرسنال في 2018.

وفي حال إعلان انضمامه رسميًا إلى برشلونة في الساعات القادمة، سيكون أوباميانج رابع لاعب يشارك في الدوري الأوروبية الخمسة الكبرى، وسنتعرف في التقرير التالي على من سبقوه وشاركوا في الدوريات; الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي.

كريستيان بولسن، اللاعب الدنماركي السابق شارك مع شالكة بداية من 2002 وحتى انتقاله إلى إشبيلية في الدوري الإسباني عام 2006، وبعدها انضم إلى يوفنتوس في 2008 ومنه إلى ليفربول في 2010 ثم إلى الدوري الفرنسي من بوابة فريق إيفيان في 2011.

فلورين رادوتشويو، اللاعب الروماني السابق بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي وارتدى قميص العديد من الفرق الإيطالية آخرها كان ميلان في 1994، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول ثم وست هام الإنجليزي، وشارك مع شتوتجارت الألماني معارًا، وارتدى قميص موناكو الفرنسي في يناير 2001.

ستيفان يوفيتيتش، لاعب هيرتا برلين الألماني، الحالي نال شرف المشاركة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والبداية كانت من فيورنتينا الإيطالي في 2008، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في 2013، ثم إنتر في 2015، وارتدى قميص إشبيلية في يناير 2017، وبعد ذلك انضم إلى موناكو الفرنسي في أغسطس من العام ذاته.

بيير وومي، اللاعب الكاميروني السابق، لعب أيضًا في إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا، شارك في إيطاليا بقميص العديد من الأندية منها بولونيا وروما، ثم انتقل بعد ذلك إلى فولهام الإنجليزي، ومنه إلى إسبانيول، وفي صيف 2006 انضم إلى فيردر بريمن الألماني، قبل أن يشارك مع شامبلي الفرنسي، الذي يلعب في الدرجة الثانية في عام 2014.