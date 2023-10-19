اقترب الرحيل؟ .. رئيس نابولي يثير الغموض حول مستقبل أوسيمين مع الفريق

هل يرحل أوسيمين عن نابولي؟

أثار أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الغموض حول مستقبل فيكتور أوسيمين لاعب الفريق، من الاستمرار داخل صفوف فريق الجنوب الإيطالي أو الرحيل.

وينتهي عقد المهاجم النيجيري، مع نابولي، في صيف 2025 وسط اهتمام من العديد من الأندية الأوروبية، والسعودية للتعاقد مع أوسيمين.

وكانت إدارة نابولي، تحاول تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، قبل أن تتوتر العلاقة في الفترة الأخيرة، ليخرج رئيس النادي ويشير إلى أن الإدارة تفكر في بيع اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مادية منه.

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واندلعت في الفترة الأخيرة، أزمة بين نادي نابولي ولاعبه أوسيمين، بعدما نشر فريق الجنوب الإيطالي، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يسخر فيه من اللاعب بعد إهداره ركلة جزاء.

مقطع الفيديو تسبب في غضب اللاعب ووكيل أعماله الذي خرج وتحدث عن الأمر، وقام اللاعب بحذف كل صوره بقميص نابولي من على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دي لورينتيس، في مؤتمر صحفي عن أزمة أوسيمين: "الحياة تستمر، لدينا الآن علاقة جيدة مع أوسيمين، وعقد يمتد حتى عام 2025، لذلك هناك وقت، ولا تنسوا أنني بعت كوليبالي في اللحظات الأخيرة".