حقق إنجازات كبرى مع الهلال.. إلى أين سيذهب أوديون إيجالو الآن؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أوديون إيجالو، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي الهلال.

إيجالو يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى 30 يونيو 2023؛ حيث كان قد انضم إليه في يناير 2022، قادمًا من الشباب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تعثرت مفاوضات نادي النصر الإماراتي مع النجم النيجيري؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت الصحيفة، عن رفض النادي الإماراتي، منح أوديون إيجالو، راتبًا سنويًا يقدر بـ3.5 مليون دولار؛ وسط تمسك اللاعب بموقفه.

وأعلنت الصحيفة، اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بالتعاقد مع إيجالو؛ حيث من المقرر أن يصل وكيل أعماله إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل؛ لحسم مستقبل اللاعب، خاصة في ظل قرار الإدارة الهلالية، بالاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن صحيفتي "مكة" و"المدينة" أعلنتا في وقتٍ سابق، عن رغبة قوية من إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع إيجالو؛ بعد نهاية عقده مع الهلال.