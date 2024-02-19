اقتراح مثير للجدل .. نجم الدوري الإسباني يريد طرد الحكام!

اقتراح غريب من نجم الدوري الإسباني...

طلب ابدون براتس، لاعب ريال مايوركا، أن يتم تطبيق عقوبات على الحكام بالطرد، كما يتم تطبيقها على اللاعبين، بعد طرد زميله في مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد الأخيرة.

وشهدت مباراة ريال سوسييداد، وريال مايوركا في الدوري الإسباني، طرد أنطونيو خوسيه أريناس، لاعب مايوركا في نهاية الشوط الأول، من المباراة التي انتهت بفوز سوسييداد بهدفين مقابل هدف.

وقال براتس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "يجب أن نكرس أنفسنا لما نفعل، لقد ظهرت أنباء البطاقة الزرقاء للنور، ربما عليهم أن يجدوا واحدة للحكام، ولكن يجب أن نكرس أنفسنا للعب، الجماهير فخورة بنا ونحن فخورون بأنفسنا".

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وتابع: "الجميع يعرف أنطونيو، لم يلمس صادق لاعب سوسييداد لم تكن هناك أي نية عدوانية في التدخل، ولم تكن هناك مشكلة في اللعب خاصة مع تبقى دقيقتين فقط على نهاية الشوط الأول".

وأثار التحكيم الإسباني هذا الموسم الكثير من الجدل في مباريات الدوري، واشتكى منه أكثر من فريق وعلى رأسهم برشلونة، بعد مهاجمة تشافي هيرنانديز لقرارات التحكيم في أكثر من مناسبة.