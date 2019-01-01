اقامة دوري رديف للكرة السعودية الشهر المُقبل

من المنتظر أن يتم تقسيم الفريق على مجموعتين

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك اتجاه لدى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لإقامة دوري الرديف خلال أكتوبر المُقبل.

وقالت مصادر صحيفة "الرياضية" أن دوري الرديف سينطلق في أكتوبر بمشاركة أندية دوري المحترفين وعدد من أندية الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن يتم تقسيم الفريق على مجموعتين بحسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم تحديد جدول المسابقة لاحقًا.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت ورشة عمل حول آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2019 - 2020، المشاركة في الدوري الرديف لأسباب عدة.

التقارير أشارت إلى أن خمسة أندية من أصل 14 ناديًا حضروا ورشة العمل رفضوا المشاركة في الدوري الرديف لأسباب عدة.

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الأندية الرافضة بررت موقفها بعدم وجود لاعبين اللاعبين للمشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والدوري الرديف.

