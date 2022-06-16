إقالة إيهاب جلال وباتريس بوميل أبرز المرشحين لخلافته!

رحلة قصيرة للغاية لإيهاب جلال في إدارة منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة المصري عن أبرز القرارات الخاصة بتطوير الرياضة لدى الفراعنة في المرحلة المقبلة، وكانت بدايتها بإقالة إيهاب جلال من منصبه الفني.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الاتحاد جمال علام، وهي التي أوضح فيها أنه سيقيل جلال، عن تدريب المنتخب، فيما أعلن صعوبة جلب مدير فني أجنبي جديد.

لكن يبدو وأن التخبط في إدارة الكرة سيظل مستمرًا، حيث قال عضو المجلس، حازم إمام، إن منتخب بلاده يبحث الآن عن رجل أجنبي جديد لقيادة المرحلة القادمة.

ماذا عن مدرب المنتخب؟

تم توجيه الشكر إلى مدرب المنتخب إيهاب جلال على الفترة الذي قضاها في تولي مسؤولية الإدارة الفنية، حيث أوضح حازم إمام: "توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية، والتوجه القادم سيكون لمدير فني أجنبي والكثيرون يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب".

وواصل: "تم توجيه الشكر للجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر".

وتابع: "كنت أريد الإبقاء على إيهاب جلال لكن مع الضغوط المستمرة من كل الجهات سيكون رحيله أفضل له، هل تعرض أحد في آخر 10 أيام لمثل هذا الضغط؟".

وعن الأخبار التي قالها ميدو حول تواصل إمام مع مدرب المنتخب السابق أضاف: "كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر؟ احترم البرتغالي جدًا وبعد رحيله تحدث البعض عن أسلوب لعبه الدفاعي والبعض قدر ما قدمه، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي، واسمه من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر".

وأردف: "لا تتخيلوا عدد الأسماء التي تريد تدريب منتخب مصر، منها الكبير في السن والمدربين الواعدين ونتمنى اختيار الأفضل".

جدير بالذكر أن المدرب باتريس بوميل هو أبرز المرشحين في الوقت الحالي لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

ماذا عن بقية القرارات؟

شملت القرارات الجديدة، العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر تحت 23 عامًا، وجلب مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة، واستقطاب خبير تحكيمي أجنبي بدايةً من الموسم المقبل.

وبخصوص الفئات العمرية الصغيرة، أوضح إمام أنه سيتم تفعيل دوري الأكاديميات تحت إشراف اتحاد الكرة.

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