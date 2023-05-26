"افتخر يا مشجع النصر .. خسارة قضية محمد كنو فضحتهم"!

على كل مشجع لنادي النصر أن يفتخر بخسارة قضية محمد كنو

"افتخر يا مشجع النصر بخسارة قضية محمد كنو"، هكذا ناشد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، جميع عشاق العالمي، في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.

مركز التحكيم الرياضي رفض استئناف نادي النصر، ضد عدم نظامية مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع الهلال، وتثبيت نتيجة ديربي الرياض الكبير، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب أن يفتخر كل نصراوي، بأنه يميل لنادٍ، يطالب بتطبيق القانون، وليس لنادٍ يخالف القانون".

واعتبر الإعلامي الرياضي، أن رفض الاحتجاج فضح وهم مؤامرة سلب البطولة، من المكتب؛ في إشارة إلى الاتهامات التي زعمت وجود محاولات لتحوّيل لقب الدوري من الاتحاد إلى النصر.

وأضاف محمد الدويش: "سلب البطولة في الملعب.. بلنتيات تحسب لك وبلنتيات لا تحسب ضدك، والعكس مع منافسك!".

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".