بعد أنباء الرحيل عن برشلونة.. جوندوجان يعتزل اللعب الدولي

نهاية رحلة جوندوجان مع ألمانيا...

أعلن إلكاي جوندوجان، في بيان رسمي لاعب برشلونة، ومنتخب ألمانيا، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وكتب جوندوجان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "إلى عزيزتي كرة القدم الألمانية، عقب عدة أسابيع من التفكير، توصلت إلى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

وتابع: "انظر بفخر إلى خوضي 82 مباراة دولية لمنتخب بلادي، وهو رقم لم أحلم به عند مشاركتي لأول مرة في عام 2011، وكان الشرف الأكبر قيادتي للفريق في بطولة اليورو، وبعد كل تلك السنوات تمكنا من جعل شعبنا فخورًا من جديد، وهذا يجعلني سعيدًا".

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وأضاف: " قبل البطولة شعرت بالتعب في جسدي وأيضا في رأسي وهذا جعلني أفكر لأن المباريات مع المنتخب والنادي لا تقل، سأستمر في كوني مشجعًا لألمانيا وأتمنى أن نستمر في الصعود، وألا يمنعنا شيء من أن نكون منافسين على التتويج بكأس العالم، لدينا مدرب رائع وفريق جيد جدا وله روح كبيرة".

وأتم جوندوجان بيانه وكتب: " شكرا لكل الجماهير وطاقم العمل والمدربين واللاعبين الذين كانوا معي طول الطريق".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، كانت آخر مبارياته مع منتخب ألمانيا، أمام إسبانيا، في نصف نهائي يورو 2024، وحينها خسر المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف.