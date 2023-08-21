"اعترف بأخطاء أخرى" .. مانشستر يونايتد يحسم موقفه رسميًا من جرينوود

النادي الإنجليزي كان واضحًا في بيانه.

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن موقفه النهائي فيما يتعلق بالاتهامات التي نالت من لاعبه ميسون جرينوود في العام الماضي بالاعتداء جنسيًا على صديقته السابقة.

جاء هذا بحسب ما نشر الموقع في بيان رسمي عبر موقعه، مؤكدًا أن اللاعب ورغم حصوله على البراءة في القضية إلا أنه لن يستمر في صفوف الشياطين الحمر.

ماذا قال مانشستر يونايتد في بيانه؟

وكتب النادي في البيان: "بدأنا التحقيقات في فبراير بعد إسقاط كافة التهم التي تم توجيهها لجرينوود، ووضعنا في اعتبارنا وجهة نظر الضحية المزعومة ومعايير النادي وجمعنا أكبر قدر ممكن من المعلومات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بناءً على ما جمعنا من أدلى وعلى المواد التي انتشرت على الإنترنت، نرى أن ميسون لم يرتكب الجرائم التي تم اتهامه بها، ومع ذلك فقد تحمل اللاعب مسؤولية أخطاء أخرى وقع فيها".

ماذا قال جرينوود عن بيان مانشستر يونايتد؟

ورد اللاعب ببيان هو الآخر أكد خلاله تفهمه لما يحدث معه، واعترف أنه وقع في عدة أخطاء في علاقته وقال: "أريد أن أبدأ بالقول إنني أفهم أن الناس سيحكمون علي بسبب ما رأوه وسمعوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أعلم أن الجميع سيفكر في الأسوأ".

وأضاف: "لقد نشأت وتعلمت أن العنف أو الإساءة في أي علاقة خطأ ولم أفعل الأشياء التي اتُهمت بها وفي فبراير تمت تبرئتي من جميع التهم، ومع ذلك ، فأنا أتقبل تمامًا أنني ارتكبت أخطاء في علاقتي وأتحمل نصيبي من المسؤولية عن المواقف التي أدت إلى الوضع الحالي".

وأنهى كلماته: "كان قرار اليوم جزءًا من عملية تعاونية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي أفضل قرار لنا جميعًا هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدًا عن أولد ترافورد، حيث لن يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي، أشكرهم على دعمهم منذ أن انضممت إليهم في سن السابعة، سيكون مانشستر يونايتد دائمًا جزءًا مني".

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وأكمل: "الكل بما فيهم ميسون يدرك الصعوبات التي تواجه استئناف مسيرته في مانشستر يونايتد، لذلك اتفقنا أن يكمل مسيرته بعيدًا عن أولد ترافورد".