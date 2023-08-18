اعترفوا بسرقة برشلونة .. لجنة الحكام الإسبانية توقف حكم خيتافي!

النادي الكتالوني تعرض لمشكلة كبيرة أمام خيتافي في اللحظات الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور كبير للغاية فيما يتعلق بموقف نادي برشلونة وركلة الجزاء التي لم تحتسب له في مباراة الجولة الأولى من الدوري أمام خيتافي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي خوان فابريجاس، الذي أكد أن لجنة الحكام ترى أن النادي الكتالوني قد حُرم من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وترى لجنة الحكام أن لمسة اليد التي كانت على جافي لم يكن يجب أن تحتسب في الأساس، وأن الحكم سوتو جراتو لم يكن موفقًا في ذلك القرار.

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كما أكد أن جرادو لن يتواجد في مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني بعد ذلك الخطأ الفادح، مشيرة إلى إمكانية تمديد تلك العقوبة لاحقًا.

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جدير بالذكر أن مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني بين خيتافي وبرشلونة كانت قد انتهت بالتعادل دون أهداف.