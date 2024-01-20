"اعتراف جريء" .. إشارة رونالدو تمنح هالاند حقه المُهدر أمام ميسي

رونالدو استحوذ على 3 جوائز في "جلوب سوكر"

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، اعترافًا ضمنيًا بأفضلية النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وأحقيته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في حفل جوائز جلوب سوكر لعام 2023، الذي أقيم في مدينة دبي، أمس الجمعة.

ورغم أن رونالدو استحوذ على 3 جوائز في "جلوب سوكر"، هي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، هداف العام 2023 وأفضل لاعب بتصويت الجماهير، إلا أن الجائزة الكبرى ذهبت إلى هالاند.

والتقطت عدسات المصورين تصرف استثنائي من رونالدو، حيث أن مقدم الحفل أثناء استعداده للكشف عن هوية صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم والتي كان "الدون" مرشحًا لها أيضًا، قام رونالدو بالإشارة إلى هالاند ولم ينتظر نطق الاسم.

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وبدا أن رونالدو يعرف مسبقًا أن هالاند هو صاحب الجائزة، في تصرف ذكي وفريد من النجم البرتغالي، الذي كان ضيف شرف حفل "جلوب سوكر"، بينما كان ذلك كافيًا بالنسبة للنرويجي الشاب الذي نال تقديرًا كبيرًا على عامه المميز، بعد أيام من خسارته جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدم هالاند، موسمًا استثنائيًا، استحق عليه أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من "جلوب سوكر"، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بخلاف السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن رونالدو سجل أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر الموسم الماضي - 54 هدفًا- واحتفل بإنجازه بفوزه بجائزة جلوب سوكر مارادونا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في سنة تقويمية واحدة.

وفي الوقت نفسه، احتفل إيدرسون، زميل هالاند في مانشستر سيتي، بتتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، فيما حصل بيب جوارديولا على جائزة أفضل مدرب، ونال فريقه جائزة أفضل فريق.