اعتراف تلفزيوني يسجن لاعب سابق بالدوري الإنجليزي مدى الحياة!

دفع رشوة لتدريب منتخب بلاده

بعد سنوات طويلة من رحيله عن الدوري الإنجليزي، وقع أحد اللاعبين السابقين بالبطولة تحت طائلة القانون بعقوبة جنائية قاسية.

زعمت تقارير صحفية صينية أن "لي تاي" لاعب إيفرتون السابق بين عامي 2002 و2006، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اعتراف تلفزيوني خطير.

الأمر بدأ بحملة على الفساد بكرة القدم في الصين، حيث اتهم المُدعي العام اللاعب المذكور بتلقي وتقديم رشاوى في الفترة من 2019 إلى 2021.

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وبحسب ما ورد فإن "لي تاي" الذي يعمل حاليًا كمدرب بعد الاعتزال، سبق أن اعترف بدفع رشاوى بقيمة 330 ألف جنيه استرليني ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب بلاده، كما كشف عن مساهمته في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات للفوز بالترقيات خلال تدريبه لفريق هيبي تشاينا فورتونا وفريق ووهان زال.

وبحسب الكاتب مارك دراير المقيم في الصين، فإن اعتراف لاعب إيفرتون السابق تسبب في الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في الفضيحة.

وقال المتهم في بيان عبر صحيفة "صن" البريطانية:"أنا آسف للغاية، كان يجب علي أن أبقي رأسي على الأرض واتبع الطريق الصحيح، هذه الأشياء كانت ممارسات شائعة بكرة القدم في تلك الفترة، لذلك حاولت الحصول على نتائج سريعة لأنني لم أكن صبورًا بالشكل الكافي".

وأضاف:"من أجل تحقيق أداء جيد لجأت إلى التأثير على الحكام، ورشوة اللاعبين والمدربين المنافسين، وأحيانًا حدث الأمر من خلال تعاملات الأندية مع بعضها البعض".

يذكر أن لي شارك في 40 مباراة مع إيفرتون قبل انضمامه إلى شيفيلد يونايتد عام 2006، وعاد بعدها إلى الصين للاعتزال في 2011، ليتجه إلى عالم التدريب مع هيبي فورتونا ووهان زال، كما أشرف على تدريب الصين في 2019.