اعترافات حكم سابق تورط برشلونة .. تفاصيل مثيرة جديدة عن قضية نيجريرا

تفاصيل جديدة في قضية نيجريرا وتورط برشلونة....

فجر خايمي لاتري، الحكم الإسباني السابق تفاصيل مثيرة في قضية نيجريرا، وكشف عن قيام بعض الحكام بدفع أموالًا مقابل خدمات التدريب دون عقود.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل كونفيدنسيال" فإن لاتري، الحكم السابق في الفترة من 2014 وحتى 2022، كشف عن تفاصيل جديدة في كيفية حصول خافيير إنريكيز روميرو، نجل خوسيه ماريا نيجريرا النائب السابق للجنة الحكام، على الأموال من الحكام.

وقال لاتري في تصريحاته الصحفية: "كنت أعرف كيف كان خافيير يعمل، وكنت أعرف أن بعض الزملاء قاموا بالتعامل معه، كثير من الناس دفعوا له بتلك الطريقة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الحكام قد أرسلوا تحويلات مالية إلى حساب يخص خافيير إنريكيز، للحصول على فترات تدريب في الفترة من 2016 وحتى 2019، وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى تلك التحويلات توازي تلك التي دفعها برشلونة لنيجريرا ونجله، في الفترة من 2001 وحتى 2018 للحصول على خدمات استشارية.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يواجه شبح الهبوط من الدوري الإسباني، إن ثبت تورطه في قضية نيجيريرا، وتأكد اختراقه للقوانين.