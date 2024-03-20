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تامر أبو سيدو

اعتراض النصر وموقف الأهلي الغريب .. كواليس اجتماع التوثيق والتصويت على فريق العمل

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اجتماع عاصف بشأن فريق عمل التوثيق تم مساء أمس الثلاثاء

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كشفت صحيفة الرياضة السعودية بعض كواليس وأسرار ورشة عمل فريق التوثيق والتصويت على فريق العمل الجديد الذي ضم 11 عضوًا.

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وأسفرت ورشة عمل فريق التوثيق، التي تمت بحضور إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد القدم، و49 عضوًا، والخبراء الدوليين، عن اختيار فريق العمل الجديد وتحديد موعد الـ25 من مارس 2025 لإعلان النتائج.

الرياضية أفادت أن عبد الله الضويحي، ممثل النصر في الاجتماع، اعترض على قائمة المرشحين الـ11 لفريق العمل، موضحة أن حجته في ذلك هو فحص مؤهلات وخبرات أولئك المرشَّحين.

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من جانب آخر، اتخذ النادي الأهلي موقفًا غريبًا في التصويت على فريق العمل الجديد، حيث امتنع عن التصويت دون أي إيضاح من الإدارة.

يُشار إلى أن فريق العمل الجديد سيبدأ عمله في الـ25 من مارس الجاري.

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