بسبب أزمة نيجريرا .. إشبيلية يقاطع مباراة برشلونة والنادي الكتالوني يقطع العلاقات!

إشبيلية يقاطع برشلونة بعد اتهامات الفريق الكتالوني في رشوة الحكام....

قررت إدارة نادي إشبيلية، مقاطعة مباراة فريقها أمام برشلونة، في الدوري الإسباني، بشكل رسمي بعد اتهامات الفريق الكتالوني برشوة الحكام.

وطيلة الأشهر الماضية سيطرت " قضية نيجريرا" على الوسط الرياضي الإسباني، وانتشرت أنباء بتقديم النادي الكتالوني رشوة لخوسيه نيجريرا.

ومؤخرًا خرج خواكين أجيري رئيس محكمة التحقيق الأولى في مدينة برشلونة، ووجه الاتهامات بشكل رسمي، لرئيسي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل.

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ومن جانبها نشرت إدارة إشبيلية، بيانًا اليوم حول تلك الاتهامات قبل مواجهة الفريقين، أظهرت فيه رفضها وسخطها لتك الممارسات التي قامت بها إدارة برشلونة السابقة.

وأفاد نادي إشبيلية في بيانه عن مقاطعته لمباراة الفريق الأندلسي أمام برشلونة، وغياب الإدارة عن التواجد في ملعب مونتجويك الذي يستضيف المباراة.

وأكد إشبيلية في بيانه، على احترامه وتقديره لمجلس إدارة برشلونة الحالي، وأعضاء النادي الغير مشتركين في تلك الاتهامات، كما شدد البيان على احترام الفريق الأندلسي على العدالة الإسبانية وقرارتها.

ومن جانبها رفضت إدارة برشلونة، هجوم إشبيلية وانتقدته في بيان رسمي، واعتبر بيان الفريق الأندلسي إهانة غير مقبولة وقرر قطع العلاقات مع إشبيلية.

ويستضيف برشلونة، مساء اليوم الجمعة نظيره إشبيلية، على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.